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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 31 Серия 6

Симпсоны 1989 6 серия 31 сезон

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Все серии 31 сезона «Симпсоны»
Зима нашего монетизированного контента
Сезон 31 / Серия 1 29 сентября 2019
Вверх или как Гомер
Сезон 31 / Серия 2 6 октября 2019
Жирная синяя линия
Сезон 31 / Серия 3 13 октября 2019
Домик ужасов на дереве 30
Сезон 31 / Серия 4 20 октября 2019
Гориллы на мачте
Сезон 31 / Серия 5 3 ноября 2019
Мардж — лесоруб
Сезон 31 / Серия 6 10 ноября 2019
Жить в стиле пура вида
Сезон 31 / Серия 7 17 ноября 2019
День благодарения ужасов
Сезон 31 / Серия 8 24 ноября 2019
Тодд, Тодд, почему ты обрёк меня на муки?
Сезон 31 / Серия 9 1 декабря 2019
Бобби, на улице холодно
Сезон 31 / Серия 10 15 декабря 2019
Да здравствуют зубы
Сезон 31 / Серия 11 5 января 2020
Неправильное образование Лизы Симпсон
Сезон 31 / Серия 12 16 февраля 2020
Фринккойн
Сезон 31 / Серия 13 23 февраля 2020
Барт — злодей
Сезон 31 / Серия 14 1 марта 2020
Без экрана
Сезон 31 / Серия 15 8 марта 2020
Уж лучше Нед
Сезон 31 / Серия 16 15 марта 2020
Дорога к добру
Сезон 31 / Серия 17 22 марта 2020
Невероятная лёгкость быть ребёнком
Сезон 31 / Серия 18 19 апреля 2020
Враждующие священники. Часть 1
Сезон 31 / Серия 19 26 апреля 2020
Враждующие священники. Часть 2
Сезон 31 / Серия 20 3 мая 2020
Омерзительные восьмилетние
Сезон 31 / Серия 21 10 мая 2020
Путь пса
Сезон 31 / Серия 22 17 мая 2020
О чем серия

В 31 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» из-под пера Лизы появляется новая пьеса. На страницах дочь изображает Мардж скучной матерью, что задевает ее за живое. Желая разнообразить повседневную рутину, домохозяйка увлекается лесорубским мастерством.

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