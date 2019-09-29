В 31 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» из-под пера Лизы появляется новая пьеса. На страницах дочь изображает Мардж скучной матерью, что задевает ее за живое. Желая разнообразить повседневную рутину, домохозяйка увлекается лесорубским мастерством.
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