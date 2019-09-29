Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 31 Серия 21

Симпсоны 1989 21 серия 31 сезон

6.7 Оцените
10 голосов
Все серии 31 сезона «Симпсоны»
Зима нашего монетизированного контента
Сезон 31 / Серия 1 29 сентября 2019
Вверх или как Гомер
Сезон 31 / Серия 2 6 октября 2019
Жирная синяя линия
Сезон 31 / Серия 3 13 октября 2019
Домик ужасов на дереве 30
Сезон 31 / Серия 4 20 октября 2019
Гориллы на мачте
Сезон 31 / Серия 5 3 ноября 2019
Мардж — лесоруб
Сезон 31 / Серия 6 10 ноября 2019
Жить в стиле пура вида
Сезон 31 / Серия 7 17 ноября 2019
День благодарения ужасов
Сезон 31 / Серия 8 24 ноября 2019
Тодд, Тодд, почему ты обрёк меня на муки?
Сезон 31 / Серия 9 1 декабря 2019
Бобби, на улице холодно
Сезон 31 / Серия 10 15 декабря 2019
Да здравствуют зубы
Сезон 31 / Серия 11 5 января 2020
Неправильное образование Лизы Симпсон
Сезон 31 / Серия 12 16 февраля 2020
Фринккойн
Сезон 31 / Серия 13 23 февраля 2020
Барт — злодей
Сезон 31 / Серия 14 1 марта 2020
Без экрана
Сезон 31 / Серия 15 8 марта 2020
Уж лучше Нед
Сезон 31 / Серия 16 15 марта 2020
Дорога к добру
Сезон 31 / Серия 17 22 марта 2020
Невероятная лёгкость быть ребёнком
Сезон 31 / Серия 18 19 апреля 2020
Враждующие священники. Часть 1
Сезон 31 / Серия 19 26 апреля 2020
Враждующие священники. Часть 2
Сезон 31 / Серия 20 3 мая 2020
Омерзительные восьмилетние
Сезон 31 / Серия 21 10 мая 2020
Путь пса
Сезон 31 / Серия 22 17 мая 2020
О чем cерия

В 31 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» у старшей дочки Гомера появляется новая подруга Эдди. Девочек объединила любовь к лошадям. В первую же неделю Лиза отправляется к богатой сверстнице с ночевкой, не подозревая, что ее там ждет.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Звук свободы
Звук свободы 12 комментариев
После. Навсегда
После. Навсегда 28 комментариев
Барби
Барби 138 комментариев
Related video
Выглядит на все 60: на Лену Полено из «Счастливы вместе» без слез не взглянешь (жуткое фото)
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Родственники Лыковой умерли страшной смертью один за другим: причина вас обескуражит
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
Самые властные женщины носят эти имена
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом
Судьи «Голоса» довели повзрослевшую Дегтяреву до истерики: вот что они ей сказали
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Невозможно оторвать взгляд: свадебное фото Ротару ошарашило народ
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше