В 31 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» у старшей дочки Гомера появляется новая подруга Эдди. Девочек объединила любовь к лошадям. В первую же неделю Лиза отправляется к богатой сверстнице с ночевкой, не подозревая, что ее там ждет.
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