Я — просто девочка, которая не может сказать «Д’оу»
Сезон 30 / Серия 207 апреля 2019
Чёрт, Канада
Сезон 30 / Серия 2128 апреля 2019
Ю-ху, детектив?
Сезон 30 / Серия 225 мая 2019
Кристально голубоволосое убеждение
Сезон 30 / Серия 2312 мая 2019
О чем серия
В 30 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» хэллоуиновская вечеринка оказывается под угрозой, когда смартфоны начинают овладевать телами собственных хозяев. У Лизы развивается расщепление личности, после чего девочка решает убить собственного брата.
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