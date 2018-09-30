Я — просто девочка, которая не может сказать «Д’оу»
Сезон 30 / Серия 207 апреля 2019
Чёрт, Канада
Сезон 30 / Серия 2128 апреля 2019
Ю-ху, детектив?
Сезон 30 / Серия 225 мая 2019
Кристально голубоволосое убеждение
Сезон 30 / Серия 2312 мая 2019
О чем cерия
В 30 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» начальство Гомера урезает льготы на лечение детей. Чтобы подзаработать, Мардж открывает бизнес по продаже исцеляющих кристаллов, которые уже помогли Барту избавиться от синдрома дефицита внимания.
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