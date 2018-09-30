В 30 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» путешествие к Ниагарскому водопаду оборачивается катастрофой. По ошибке Лиза попадает по ту сторону границы, после чего получает в Канаде политическое убежище. Сумеет ли Мардж вызволить дочь из беды?