Я — просто девочка, которая не может сказать «Д’оу»
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Кристально голубоволосое убеждение
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О чем серия
В 30 сезоне 15 серии сериала «Симпсоны» начинается громкое разбирательство. Продавец комиксов обвиняет Гомера в угоне автомобиля. Рассчитывая доказать собственную невиновность, подсудимый ищет видеозаписи.
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