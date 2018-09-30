Я — просто девочка, которая не может сказать «Д’оу»
Сезон 30 / Серия 207 апреля 2019
Чёрт, Канада
Сезон 30 / Серия 2128 апреля 2019
Ю-ху, детектив?
Сезон 30 / Серия 225 мая 2019
Кристально голубоволосое убеждение
Сезон 30 / Серия 2312 мая 2019
О чем серия
В 30 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» культурные родители подруги Сэм вызывают у Лизы зависть. Желая проводить время рядом с умными и образованными людьми, девочка начинает вести двойную жизнь, разрываясь между семьями.
Related video
Россияне высказали все, что думают о новой ведущей «Жди меня»: реакция странная
Подсунули не ту фонограмму: выступление Баскова обернулось громким скандалом
Шедевр: сын Сенчуковой и Рыбина оказался не только красавцем, но и талантливым певцом
Кровь из глаз: не все знают, что «Служебный роман» дважды снимали в СССР
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
«Жлоб»: Понаровская раскрыла постыдную правду о Крутом
Мужчины с этими именами ужасно ведут себя на первом свидании
Тест на ассоциации, который определит, в чем ваше призвание
Олег Янковский от стыда бы сгорел: внучка гениального актера вызывает у людей отвращение
Россияне обомлели: вот что не так с китайским сериалом «А зори здесь тихие»
Миронов сходил по ней с ума: вот кого признали главной дрянью советского кино
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail