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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 30 Серия 1

Симпсоны 1989 1 серия 30 сезон

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Все серии 30 сезона «Симпсоны»
Барт не умер
Сезон 30 / Серия 1 30 сентября 2018
Отель разбитых сердец
Сезон 30 / Серия 2 7 октября 2018
Мой путь, или Шоссе в небо
Сезон 30 / Серия 3 14 октября 2018
Домик ужасов на дереве 29
Сезон 30 / Серия 4 21 октября 2018
Малыш, ты не можешь вести мой автомобиль
Сезон 30 / Серия 5 4 ноября 2018
Из России без любви
Сезон 30 / Серия 6 11 ноября 2018
Работающая мама
Сезон 30 / Серия 7 18 ноября 2018
Красти — клоун
Сезон 30 / Серия 8 25 ноября 2018
Паппикус Финч
Сезон 30 / Серия 9 2 декабря 2018
Это — тридцатый сезон
Сезон 30 / Серия 10 9 декабря 2018
Быть без ума от игрушки
Сезон 30 / Серия 11 6 января 2019
Девочка в автобусе
Сезон 30 / Серия 12 13 января 2019
Я танцую так жирно, как могу
Сезон 30 / Серия 13 10 февраля 2019
Клоун остаётся на картинке
Сезон 30 / Серия 14 17 февраля 2019
101 смягчение
Сезон 30 / Серия 15 3 марта 2019
Я хочу тебя (Она такая тяжелая)
Сезон 30 / Серия 16 10 марта 2019
Мой киберспорт
Сезон 30 / Серия 17 17 марта 2019
Барт против Щекотки и Царапки
Сезон 30 / Серия 18 24 марта 2019
Девочка в группе
Сезон 30 / Серия 19 31 марта 2019
Я — просто девочка, которая не может сказать «Д’оу»
Сезон 30 / Серия 20 7 апреля 2019
Чёрт, Канада
Сезон 30 / Серия 21 28 апреля 2019
Ю-ху, детектив?
Сезон 30 / Серия 22 5 мая 2019
Кристально голубоволосое убеждение
Сезон 30 / Серия 23 12 мая 2019
О чем серия

В 30 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» выясняется, что у Барта случилось сотрясение мозга. Он врет окружающим, что побывал на небесах. Гомер обращается к продюсеру христианских фильмов, чтобы экранизировать историю сына и срубить денег.

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