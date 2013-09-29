В 25 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» жена Гомера решает обзавестись новыми друзьями, но терпит неудачу. Выясняется, что Лиза способна обходиться без посторонних вовсе. Желая помочь дочери, Мардж начинает сводить ее с различными сверстниками.
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