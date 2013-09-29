В 25 сезоне 15 серии сериала «Симпсоны» домашний питомец рвет старую картину в прихожей. Чтобы подобрать новую, Мардж и Гомер отправляются на местную ярмарку и по дешевке приобретают произведение искусства семьи Ван Хутен.
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