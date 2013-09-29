В 25 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» начальник АЭС дарит своим сотрудникам очки дополнительной реальности, из-за которых во взаимоотношениях Гомера и Мардж возникают проблемы. Барт пытается подарить Нельсону открытку на День святого Валентина.
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