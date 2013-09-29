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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 25 Серия 1

Симпсоны 1989 1 серия 25 сезон

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Все серии 25 сезона «Симпсоны»
Гомер среди своих
Сезон 25 / Серия 1 29 сентября 2013
Маленький домик ужасов на дереве 24
Сезон 25 / Серия 2 6 октября 2013
Четыре сожаления и похороны
Сезон 25 / Серия 3 3 ноября 2013
Ты живёшь только один раз
Сезон 25 / Серия 4 10 ноября 2013
Родовые схватки
Сезон 25 / Серия 5 17 ноября 2013
Малыш в полном порядке
Сезон 25 / Серия 6 24 ноября 2013
Желтая отговорка
Сезон 25 / Серия 7 8 декабря 2013
Белый рождественский блюз
Сезон 25 / Серия 8 15 декабря 2013
Украдите этот эпизод
Сезон 25 / Серия 9 5 января 2014
Женатый на капле
Сезон 25 / Серия 10 12 января 2014
Очки и город
Сезон 25 / Серия 11 26 января 2014
Диггс
Сезон 25 / Серия 12 9 марта 2014
Человек, который чересчур поднялся
Сезон 25 / Серия 13 9 марта 2014
Его содержание зимой
Сезон 25 / Серия 14 16 марта 2014
Война из-за искусства
Сезон 25 / Серия 15 23 марта 2014
Вы не должны жить как рефери
Сезон 25 / Серия 16 30 марта 2014
Лука$
Сезон 25 / Серия 17 6 апреля 2014
Дни будущего будущего
Сезон 25 / Серия 18 13 апреля 2014
Чего ждать, когда Барт ждёт
Сезон 25 / Серия 19 27 апреля 2014
Я как кирпич
Сезон 25 / Серия 20 4 мая 2014
Плати, братишка
Сезон 25 / Серия 21 11 мая 2014
Желтый значок для труса
Сезон 25 / Серия 22 18 мая 2014
О чем серия

В 25 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» проходит научная конференция по ядерной энергетике. Вернувшись с мероприятия в Спрингфилд, Гомер начинает вести себя странно. Лиза уверена, что ее отец стал международным преступником.

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