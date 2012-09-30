Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Повелитель ветра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 24 Серия 6

Симпсоны 1989 6 серия 24 сезон

6.2 Оцените
10 голосов
Все серии 24 сезона «Симпсоны»
Ерунда чистой воды
Сезон 24 / Серия 1 30 сентября 2012
Дом ужасов 23
Сезон 24 / Серия 2 7 октября 2012
Риски завести детей
Сезон 24 / Серия 3 4 ноября 2012
Прощай, Эйби, прощай
Сезон 24 / Серия 4 11 ноября 2012
Мелочные парни
Сезон 24 / Серия 5 18 ноября 2012
Дерево, растущее в Спрингфилде
Сезон 24 / Серия 6 25 ноября 2012
День, когда Земля стала крутой
Сезон 24 / Серия 7 9 декабря 2012
К дворняге с любовью
Сезон 24 / Серия 8 16 декабря 2012
Гомер отправляется в подготовительную школу
Сезон 24 / Серия 9 6 января 2013
Тест перед попыткой
Сезон 24 / Серия 10 13 января 2013
Замена опекуна
Сезон 24 / Серия 11 27 января 2013
Любовь — это вещь, разбитая на много кусочков
Сезон 24 / Серия 12 10 февраля 2013
Едва ли, Кирк
Сезон 24 / Серия 13 17 февраля 2013
Замечательный дедушка
Сезон 24 / Серия 14 3 марта 2013
Синяк под глаз, пожалуйста
Сезон 24 / Серия 15 10 марта 2013
Суд Тёмного рыцаря
Сезон 24 / Серия 16 17 марта 2013
Чего хотят анимированные женщины
Сезон 24 / Серия 17 14 апреля 2013
Проповеднические разногласия
Сезон 24 / Серия 18 28 апреля 2013
Виски-бизнес
Сезон 24 / Серия 19 5 мая 2013
Потрясающий мошенник
Сезон 24 / Серия 20 12 мая 2013
Сага о Карле
Сезон 24 / Серия 21 19 мая 2013
Опасности в поезде
Сезон 24 / Серия 22 19 мая 2013
О чем серия

В 24 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» выигрыш в лотерею превращает Гомера в счастливого обладателя планшета последней модели. Победитель тут же увлекается устройством и становится от него зависимым. Но однажды MyPad ломается.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Гран Туризмо
Гран Туризмо 12 комментариев
Оппенгеймер
Оппенгеймер 41 комментарий
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 77 комментариев
Related video
Эта многодетная мама весит всего 35 кг: глазам не поверите, увидев россиянку
Пугачеву давно скинули с трона: Киркоров раскрыл имя новой королевы российской эстрады
Женщины с этими именами любят ушами: не могут жить без комплиментов
Мальчишки были без ума от этой блондинки из «Ералаша»: она и в 30 сводит мужчин с ума (пикантное фото)
Тест: помните ли вы "Пиратов Карибского моря"?
Климова и Месхи воссоединились ради дочери: актер уже успел отличиться
Японцы «украли» популярное русское имя: будете смеяться, узнав, что оно значит за границей
«Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков
Внук Пугачевой страдает из-за неизлечимой болезни: операция не спасет
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше