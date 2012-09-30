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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 24 Серия 5

Симпсоны 1989 5 серия 24 сезон

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Все серии 24 сезона «Симпсоны»
Ерунда чистой воды
Сезон 24 / Серия 1 30 сентября 2012
Дом ужасов 23
Сезон 24 / Серия 2 7 октября 2012
Риски завести детей
Сезон 24 / Серия 3 4 ноября 2012
Прощай, Эйби, прощай
Сезон 24 / Серия 4 11 ноября 2012
Мелочные парни
Сезон 24 / Серия 5 18 ноября 2012
Дерево, растущее в Спрингфилде
Сезон 24 / Серия 6 25 ноября 2012
День, когда Земля стала крутой
Сезон 24 / Серия 7 9 декабря 2012
К дворняге с любовью
Сезон 24 / Серия 8 16 декабря 2012
Гомер отправляется в подготовительную школу
Сезон 24 / Серия 9 6 января 2013
Тест перед попыткой
Сезон 24 / Серия 10 13 января 2013
Замена опекуна
Сезон 24 / Серия 11 27 января 2013
Любовь — это вещь, разбитая на много кусочков
Сезон 24 / Серия 12 10 февраля 2013
Едва ли, Кирк
Сезон 24 / Серия 13 17 февраля 2013
Замечательный дедушка
Сезон 24 / Серия 14 3 марта 2013
Синяк под глаз, пожалуйста
Сезон 24 / Серия 15 10 марта 2013
Суд Тёмного рыцаря
Сезон 24 / Серия 16 17 марта 2013
Чего хотят анимированные женщины
Сезон 24 / Серия 17 14 апреля 2013
Проповеднические разногласия
Сезон 24 / Серия 18 28 апреля 2013
Виски-бизнес
Сезон 24 / Серия 19 5 мая 2013
Потрясающий мошенник
Сезон 24 / Серия 20 12 мая 2013
Сага о Карле
Сезон 24 / Серия 21 19 мая 2013
Опасности в поезде
Сезон 24 / Серия 22 19 мая 2013
О чем серия

В 24 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» выясняется, что приятель Гомера по игре в боулинг Дэн Гиллик работает на мафию. Между тем Лиза Симпсон решает разнообразить свой скудный вегетарианский рацион отвратительными ингредиентами.

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