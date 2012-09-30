В 24 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» раскрываются факты из молодости Абрахама. Все началось с побега старика из приюта. Пытаясь отыскать Эйба, Мардж и Гомер с удивлением узнают о его давней возлюбленной Рите ЛяФлюр.
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