В 24 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» покупка автомобиля наталкивает Мардж на мысли о четвертом ребенке. Гомер выступает категорически против. Барт считает, что у его сестры появилась страшная тайна. Желая выяснить правду, он промышляет шпионажем.
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