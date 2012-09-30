В 24 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» по штату проносится торнадо. Беспокоясь за будущее детей, супруги решают подыскать им опекунов на случай своей преждевременной кончины. Это приводит к знакомству с Мэвом и Поршей.
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