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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 22 Серия 4

Симпсоны 1989 4 серия 22 сезон

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Все серии 22 сезона «Симпсоны»
Мюзикл начальной школы
Сезон 22 / Серия 1 26 сентября 2010
Инвестор Лиза
Сезон 22 / Серия 2 3 октября 2010
ДеньгоБарт
Сезон 22 / Серия 3 10 октября 2010
Дом ужасов 21
Сезон 22 / Серия 4 7 ноября 2010
Лиза Симпсон, это не твоя жизнь
Сезон 22 / Серия 5 14 ноября 2010
Глупец Монти
Сезон 22 / Серия 6 21 ноября 2010
Что клевала птичка за окном?
Сезон 22 / Серия 7 28 ноября 2010
Сражение перед Рождеством
Сезон 22 / Серия 8 5 декабря 2010
Толстяк Донни
Сезон 22 / Серия 9 12 декабря 2010
Мамаши, которых хотелось бы забыть
Сезон 22 / Серия 10 9 января 2011
Пылкий Мо
Сезон 22 / Серия 11 16 января 2011
Отец Гомер
Сезон 22 / Серия 12 23 января 2011
Синие и серые
Сезон 22 / Серия 13 13 февраля 2011
Злобный папа: Фильм
Сезон 22 / Серия 14 20 февраля 2011
Сказки скорпионов
Сезон 22 / Серия 15 6 марта 2011
Настоящее летнее наваждение
Сезон 22 / Серия 16 13 марта 2011
Любовь — это что-то очень удушающее
Сезон 22 / Серия 17 27 марта 2011
Великая Симпсина
Сезон 22 / Серия 18 10 апреля 2011
Домохозяйки Жирного Тони
Сезон 22 / Серия 19 1 мая 2011
Гомер руки-ножницы
Сезон 22 / Серия 20 8 мая 2011
500 ключей
Сезон 22 / Серия 21 15 мая 2011
Лжепохищение Неда
Сезон 22 / Серия 22 22 мая 2011
О чем серия

В 22 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» хэллоуиновский ужас вновь охватывает улицы Спрингфилда. Из-за игры Барта и Милхауса наступает апокалипсис, поразительно похожий на фильм «Война миров». Медовый месяц Мардж и Гомера омрачен появлением чужака.

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