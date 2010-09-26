В 22 сезоне 22 серии сериала «Симпсоны» между Крабаппл и Фландерсом завязываются романтические отношения. Выясняется, что прежде женщина встречалась с половиной мужчин Спрингфилда. Данный факт идет вразрез со строгими христианскими убеждениями Неда.
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