В 22 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» в руках у семейки оказываются ключи от любых помещений Спрингфилда. Пока отец совершает поездку на дирижабле, Лиза проникает в секретную комнату, расположенную в подвале начальной школы.
Related video
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом
Невозможно оторвать взгляд: свадебное фото Ротару ошарашило народ
Родственники Лыковой умерли страшной смертью один за другим: причина вас обескуражит
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой
Самые властные женщины носят эти имена
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Судьи «Голоса» довели повзрослевшую Дегтяреву до истерики: вот что они ей сказали
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Выглядит на все 60: на Лену Полено из «Счастливы вместе» без слез не взглянешь (жуткое фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail