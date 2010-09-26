В 22 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» тур Чича и Чонга завершается для дуэта очередным распадом. Гомеру предстоит заменить одного из комиков на оставшихся выступлениях. Пока муж в отъезде, Мардж помогает кошатнице справиться с личными проблемами.
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