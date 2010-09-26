Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 22 Серия 12

Симпсоны 1989 12 серия 22 сезон

6.9 Оцените
10 голосов
Все серии 22 сезона «Симпсоны»
Мюзикл начальной школы
Сезон 22 / Серия 1 26 сентября 2010
Инвестор Лиза
Сезон 22 / Серия 2 3 октября 2010
ДеньгоБарт
Сезон 22 / Серия 3 10 октября 2010
Дом ужасов 21
Сезон 22 / Серия 4 7 ноября 2010
Лиза Симпсон, это не твоя жизнь
Сезон 22 / Серия 5 14 ноября 2010
Глупец Монти
Сезон 22 / Серия 6 21 ноября 2010
Что клевала птичка за окном?
Сезон 22 / Серия 7 28 ноября 2010
Сражение перед Рождеством
Сезон 22 / Серия 8 5 декабря 2010
Толстяк Донни
Сезон 22 / Серия 9 12 декабря 2010
Мамаши, которых хотелось бы забыть
Сезон 22 / Серия 10 9 января 2011
Пылкий Мо
Сезон 22 / Серия 11 16 января 2011
Отец Гомер
Сезон 22 / Серия 12 23 января 2011
Синие и серые
Сезон 22 / Серия 13 13 февраля 2011
Злобный папа: Фильм
Сезон 22 / Серия 14 20 февраля 2011
Сказки скорпионов
Сезон 22 / Серия 15 6 марта 2011
Настоящее летнее наваждение
Сезон 22 / Серия 16 13 марта 2011
Любовь — это что-то очень удушающее
Сезон 22 / Серия 17 27 марта 2011
Великая Симпсина
Сезон 22 / Серия 18 10 апреля 2011
Домохозяйки Жирного Тони
Сезон 22 / Серия 19 1 мая 2011
Гомер руки-ножницы
Сезон 22 / Серия 20 8 мая 2011
500 ключей
Сезон 22 / Серия 21 15 мая 2011
Лжепохищение Неда
Сезон 22 / Серия 22 22 мая 2011
О чем серия

В 22 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» жажда стать хорошим отцом оборачивается для Гомера новыми неприятностями. Он копирует модель поведения родителей из допотопного телешоу, применяя их методы воспитания на практике.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Синий Жук
Синий Жук 13 комментариев
Великий уравнитель 3
Великий уравнитель 3 7 комментариев
Coco&Janbo 1 комментарий
Related video
«Срамными девками» на Руси были обречены стать отдельные категории женщин: вот кто в их числе
Тест: выберите еду, а мы угадаем ваше положение в обществе
Врачи сделали все, что могли: с Николаевым попрощались в больнице
Запущенная могила Юдашкина шокировала россиян: как она выглядит сейчас
Наконец-то признали вину: в деле Валиевой произошел неожиданный поворот
Всплыла интригующая особенность неженатого Цискаридзе: проболталась балерина
Михалков поставил жене ультиматум: такое категорическое требование выполнят единицы
Самая полезная колбаса: Малышева ест ее килограммами и вам советует
Миллионов уже мало: Джигурда высказался о тайном плане певца SHAMAN
Ходит без макияжа и рыдает: соседей по израильской Рублевке шокировал вид Пугачевой
Самые неверные мужчины носят эти имена: их половинкам стоит быть настороже
«Какой колхоз»: свадебные фото приемной дочери Певцова разнесли в пух и прах
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше