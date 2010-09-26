В 22 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» у Смитерса рождается идея открыть гей-бар. На работу в спрингфилдскую школу устраивается новая преподавательница музыки. Директор Скиннер начинает питать к коллеге любовные чувства.
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