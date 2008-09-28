В 20 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» карточная игра завершается для мистера Бернса выигрышем профессиональной баскетбольной команды. Чтобы организовать для спортсменов арену, миллиардер разрушает пчелиный приют Лизы.
Related video
Американка до мозга костей: как выглядит дочь Крамарова, которая открестилась от актера
Боится за свою жизнь: Буланова поплатилась за связь с Шатуновым
Кончаловский и Михалков ненавидят одну известную актрису: люди души в ней не чают
Выйдут на свет: вот какое качество Весам надо раскрыть в октябре 2023, чтобы заслужить восхищение
С ней было хорошо: эта известная актриса помогла пережить Костомарову измены Домниной (фото)
Россияне неспроста терпеть не могут самую сексуальную актрису 90-х: все дело в ее особенности
Совсем не смешно: этот жестокий сюжет «Ералаша» даже сейчас смотреть жутко
Меньшиков оплошал: этот нелепый ляп в «Покровских воротах» невозможно игнорировать
Похож как две капли воды: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын
Со стыда сгореть можно: на что идут англичане, чтобы согреться в мороз без отопления
Тест: в каком из этих фильмов про магию вам подошло бы жить
«Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail