В 20 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» семья проводит выходные в загородном доме. Мардж и Гомер вспоминают первые годы супружеской жизни, тогда как Барт и Лиза восстанавливают в памяти яркие переживания из раннего детства.
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