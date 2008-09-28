В 20 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» в класс приходит новенькая девочка Дженни. Барт влюбляется в нее с первого взгляда, позабыв о Милхаусе. Лиза начинает писать доклад о будущем родного города и впадает в глубокую в депрессию.
Related video
Цыганки отказывались играть Раду: какое «проклятие» висело над фильмом «Табор уходит в небо»
Женщины с этими именами чаще других остаются старыми девами
93-летняя Пахмутова каждый день ест одно и то же блюдо: даже коронавирус навредить не смог
Эту русскую народную песню невозможно перевести на другие языки: иностранцы ее обожают
Деньги брать отказался: раскрыты детали разговора Пугачевой с влиятельным мужчиной из России
Соседов назвал имя лучшей певицы России: многие смеются над звездой
«Сексуальная и зазывная»: как выглядела любовница мужа Варлей
Цветовой тест: в чем ваша тайная сила?
Новое фото Высоцкой вызывает омерзение: внимание на колени
Дочь Киркорова превращается в гламурную куклу: фото рук девочки вызвало ужас у людей
Страшнее «Дракулы» в сто раз: этот советский фильм пугал людей до чертиков
Скандал с наследством Зайцева: сыну не достались миллионы легендарного кутюрье
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail