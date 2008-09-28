В 20 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» по ошибке Мэгги оказывается в католическом монастыре. Проникнув внутрь здания, Лиза предпринимает попытку выкрасть сестру и вернуть ее домой. Параллельно она ведет охоту на древние сокровища Спрингфилда.
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