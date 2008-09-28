В 20 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» двоечникам во главе с Бартом удается сдать тест на пятерку. В качестве награды сверстники получают возможность полететь на вечеринку с пиццей. Обеспокоенная Лиза, напротив, проваливает экзамен.
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