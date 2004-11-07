В 16 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» шутка Барта оборачивается катастрофой. Чтобы посетить концерт любимого рэп-исполнителя, подросток разыгрывает собственное похищение. За расследование берется шеф полиции Виггам.
Related video
Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят
В США эта песня Агутина произвела настоящий фурор: в России слышали единицы
Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт
Все обзывали дочь Гузеевой толстухой: ахнете, что она сотворила с собой (фото)
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют
Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа
«Не жалуюсь»: Малышева разоткровенничалась о своей «маленькой» пенсии
Лишь один критический день со 2 по 8 октября водным знакам зодиака будет сложно пережить
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail