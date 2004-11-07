В 16 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» по телевизору показывают давнюю подругу Мардж. Из репортажа выясняется, что Хлоя достигла в своем деле немалых успехов. Испытывая зависть, мать запрещает Лизе ехать на столичную встречу ООН.
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