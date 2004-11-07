Это простое правило позволило вдове Гайдая дожить до 93 лет: зарубите себе на носу

«Официально»: Бузова назвала себя одной из лучших драматических актрис

Отказали из-за ужасной улыбки: этот легендарный актер чуть не стал главной звездой «Афони»

Даже в титрах не указал: дочь снялась в одном из культовых фильмов Рязанова (фото)

Даже Кудрявцева обомлела: Лазарев раскрыл детали о сурмамах своих детей

Тест: вы красивая, милая или сексуальная?

В России считают странной: Узерли назвала эту русскую актрису лучшей из лучших

Самый ненавистный актер: этого мачо раньше обожали, а теперь на него противно даже смотреть

Мужчинам с этими именами сложно признаваться в любви

Народ рвет и мечет: американская дочь Александровой подверглась жесткой критике

Цензоры обомлели от этой «горячей» сцены в «Неуловимых мстителях»: Ксанка предстала во всей красе