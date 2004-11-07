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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 16 Серия 2

Симпсоны 1989 2 серия 16 сезон

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Все серии 16 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 15
Сезон 16 / Серия 1 7 ноября 2004
Война духовок
Сезон 16 / Серия 2 14 ноября 2004
В постели с врагом
Сезон 16 / Серия 3 21 ноября 2004
Она была моей подругой
Сезон 16 / Серия 4 5 декабря 2004
Толстяк и малыш
Сезон 16 / Серия 5 12 декабря 2004
Полуночный приём
Сезон 16 / Серия 6 16 января 2005
Пивная мамочка
Сезон 16 / Серия 7 30 января 2005
Гомер и Аве Мария Неда
Сезон 16 / Серия 8 6 февраля 2005
Шутник — рэпер
Сезон 16 / Серия 9 13 февраля 2005
Кое-что о свадьбе
Сезон 16 / Серия 10 20 февраля 2005
Ясным днём я не могу увидеть свою сестру
Сезон 16 / Серия 11 6 марта 2005
Сельма Симпсон
Сезон 16 / Серия 12 13 марта 2005
Мобильный Гомер
Сезон 16 / Серия 13 20 марта 2005
Тюремная крыса
Сезон 16 / Серия 14 3 апреля 2005
Драма будущего
Сезон 16 / Серия 15 17 апреля 2005
Не бойтесь кровельщика
Сезон 16 / Серия 16 1 мая 2005
Ребёнок с разбитым сердцем
Сезон 16 / Серия 17 1 мая 2005
Оборванная звезда
Сезон 16 / Серия 18 8 мая 2005
Слава богу, это конец света
Сезон 16 / Серия 19 8 мая 2005
Дом далеко от Гомера
Сезон 16 / Серия 20 15 мая 2005
Отец, сын, и святая приглашённая звезда
Сезон 16 / Серия 21 15 мая 2005
О чем серия

В 16 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» на кухне происходят глобальные перемены. Это побуждает Мардж поучаствовать в конкурсе по приготовлению пирогов. Но мероприятие выходит из-под контроля, когда на него заявляется собака.

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