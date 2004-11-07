В 16 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» на кухне происходят глобальные перемены. Это побуждает Мардж поучаствовать в конкурсе по приготовлению пирогов. Но мероприятие выходит из-под контроля, когда на него заявляется собака.
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