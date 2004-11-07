В 16 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» сестра Мардж загорается желанием обзавестись ребенком. Изначально Сельма рассчитывала пойти в спрингфилдский приют, но заведение давно пустует. Следуя совету Лизы, женщина отправляется в Китай.
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