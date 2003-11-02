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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 15 Серия 4

Симпсоны 1989 4 серия 15 сезон

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Все серии 15 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 14
Сезон 15 / Серия 1 2 ноября 2003
Моя мама — похититель машин
Сезон 15 / Серия 2 9 ноября 2003
Президент в жемчужном ожерелье
Сезон 15 / Серия 3 16 ноября 2003
Монологи Регины
Сезон 15 / Серия 4 23 ноября 2003
Толстый и пушистый
Сезон 15 / Серия 5 30 ноября 2003
Сегодня я — клоун
Сезон 15 / Серия 6 7 декабря 2003
Это — пятнадцатый сезон
Сезон 15 / Серия 7 14 декабря 2003
Мардж против одиноких, стариков, бездетных пар, подростков и геев
Сезон 15 / Серия 8 4 января 2004
Я — робот
Сезон 15 / Серия 9 11 января 2004
Роман безумной домохозяйки
Сезон 15 / Серия 10 25 января 2004
Волшебный экскурс в историю
Сезон 15 / Серия 11 8 февраля 2004
Милхаус здесь больше не живет
Сезон 15 / Серия 12 15 февраля 2004
Умная и еще умнее
Сезон 15 / Серия 13 22 февраля 2004
Зифф, который пришёл на обед
Сезон 15 / Серия 14 14 марта 2004
День Созависимости
Сезон 15 / Серия 15 21 марта 2004
Барт в тюрьме
Сезон 15 / Серия 16 28 марта 2004
Моя большая жироприпадочная свадьба
Сезон 15 / Серия 17 18 апреля 2004
Поймай их, если сможешь
Сезон 15 / Серия 18 25 апреля 2004
Человек-пирог
Сезон 15 / Серия 19 2 мая 2004
Какими мы не были
Сезон 15 / Серия 20 9 мая 2004
Барт-портящий флаг
Сезон 15 / Серия 21 16 мая 2004
Новости мошенников
Сезон 15 / Серия 22 23 мая 2004
О чем серия

В 15 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» прогулка завершается для Барта обнаружением купюры в размере 1000 $. Незамысловатые махинации позволяют мальчику утроить капитал. На эти деньги он покупает Эйбу билет до Великобритании.

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