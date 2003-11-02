Мардж против одиноких, стариков, бездетных пар, подростков и геев
Сезон 15 / Серия 84 января 2004
Я — робот
Сезон 15 / Серия 911 января 2004
Роман безумной домохозяйки
Сезон 15 / Серия 1025 января 2004
Волшебный экскурс в историю
Сезон 15 / Серия 118 февраля 2004
Милхаус здесь больше не живет
Сезон 15 / Серия 1215 февраля 2004
Умная и еще умнее
Сезон 15 / Серия 1322 февраля 2004
Зифф, который пришёл на обед
Сезон 15 / Серия 1414 марта 2004
День Созависимости
Сезон 15 / Серия 1521 марта 2004
Барт в тюрьме
Сезон 15 / Серия 1628 марта 2004
Моя большая жироприпадочная свадьба
Сезон 15 / Серия 1718 апреля 2004
Поймай их, если сможешь
Сезон 15 / Серия 1825 апреля 2004
Человек-пирог
Сезон 15 / Серия 192 мая 2004
Какими мы не были
Сезон 15 / Серия 209 мая 2004
Барт-портящий флаг
Сезон 15 / Серия 2116 мая 2004
Новости мошенников
Сезон 15 / Серия 2223 мая 2004
О чем серия
В 15 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» супруги решают провести отпуск без детей. Отослав Барта и Лизу к дедушке, Мардж и Гомер отправляются в романтическое путешествие. Но непоседливые детишки не дадут им заскучать.
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