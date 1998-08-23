Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вася не в себе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 10 Серия 5

Симпсоны 1989 5 серия 10 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 10 сезона «Симпсоны»
Жир и танцы
Сезон 10 / Серия 1 23 августа 1998
Волшебник с вечнозелёного бульвара
Сезон 10 / Серия 2 20 сентября 1998
Материнская забота Барта
Сезон 10 / Серия 3 27 сентября 1998
Дом ужасов 9
Сезон 10 / Серия 4 25 октября 1998
Перехитривший звёзд
Сезон 10 / Серия 5 8 ноября 1998
Д’оу на ветру
Сезон 10 / Серия 6 15 ноября 1998
Лиза получает пятёрку
Сезон 10 / Серия 7 22 ноября 1998
Гомер Симпсон и почечная болезнь
Сезон 10 / Серия 8 6 декабря 1998
Охрана мэра
Сезон 10 / Серия 9 20 декабря 1998
Да здравствует Нед Фландерс
Сезон 10 / Серия 10 10 января 1999
Непобедимый дикий Барт
Сезон 10 / Серия 11 17 января 1999
Эпизод 12
Сезон 10 / Серия 12 31 января 1999
Эпизод 13
Сезон 10 / Серия 13 7 февраля 1999
Эпизод 14
Сезон 10 / Серия 14 14 февраля 1999
Эпизод 15
Сезон 10 / Серия 15 21 февраля 1999
Эпизод 16
Сезон 10 / Серия 16 28 февраля 1999
Эпизод 17
Сезон 10 / Серия 17 28 марта 1999
Эпизод 18
Сезон 10 / Серия 18 4 апреля 1999
Эпизод 19
Сезон 10 / Серия 19 11 апреля 1999
Эпизод 20
Сезон 10 / Серия 20 25 апреля 1999
Эпизод 21
Сезон 10 / Серия 21 2 мая 1999
Эпизод 22
Сезон 10 / Серия 22 9 мая 1999
Эпизод 23
Сезон 10 / Серия 23 16 мая 1999
О чем серия

В 10 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» выясняется, что в Спрингфилде тайно поселились звезды шоу-бизнеса. Правда открывается Гомеру, который начинает навязываться к звездам в друзья. Как долго он сможет хранить информацию в секрете?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают После. Навсегда
После. Навсегда 44 комментария
Пила 10
Пила 10 12 комментариев
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 64 комментария
Related video
Табаков — шалун: эта пикантная сцена из фильма «Москва слезам не верит» слишком горяча
Всю жизнь в тени отца: как сейчас выглядит постаревший сын Челентано со сложной судьбой
Об этой странности Стрельцов знают только близкие: остальные не догадываются
Перевоплощение милой девочки из рекламы сока вызывает ужас: кожа да кости
Не поверите, каким в жизни был бессовестный Рудик из фильма «Москва слезам не верит»
Сложный тест на знание "Кота Леопольда": пройдут только те, кто вырос в СССР
Эту модель из России называют новой Шейк и Водяновой: от красоты кружится голова
Сильные слова: Вицин одной фразой раскрыл печальную правду о сущности любого человека
Узнаете по улыбкам: спустя 44 года Сыроежкин и Электроник все те же сорванцы (фото)
Пахмутова захомутала настоящего красавца: вот как выглядел Добронравов до того, как облысел и состарился
Ноги «раздуло», красота угасла: Самохина из-за рака перестала быть секс-символом
Как сегодня выглядит цыганская танцовщица, ради которой Яшка из «Неуловимых» бросил первую жену
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше