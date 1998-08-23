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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 10 Серия 3

Симпсоны 1989 3 серия 10 сезон

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Все серии 10 сезона «Симпсоны»
Жир и танцы
Сезон 10 / Серия 1 23 августа 1998
Волшебник с вечнозелёного бульвара
Сезон 10 / Серия 2 20 сентября 1998
Материнская забота Барта
Сезон 10 / Серия 3 27 сентября 1998
Дом ужасов 9
Сезон 10 / Серия 4 25 октября 1998
Перехитривший звёзд
Сезон 10 / Серия 5 8 ноября 1998
Д’оу на ветру
Сезон 10 / Серия 6 15 ноября 1998
Лиза получает пятёрку
Сезон 10 / Серия 7 22 ноября 1998
Гомер Симпсон и почечная болезнь
Сезон 10 / Серия 8 6 декабря 1998
Охрана мэра
Сезон 10 / Серия 9 20 декабря 1998
Да здравствует Нед Фландерс
Сезон 10 / Серия 10 10 января 1999
Непобедимый дикий Барт
Сезон 10 / Серия 11 17 января 1999
Эпизод 12
Сезон 10 / Серия 12 31 января 1999
Эпизод 13
Сезон 10 / Серия 13 7 февраля 1999
Эпизод 14
Сезон 10 / Серия 14 14 февраля 1999
Эпизод 15
Сезон 10 / Серия 15 21 февраля 1999
Эпизод 16
Сезон 10 / Серия 16 28 февраля 1999
Эпизод 17
Сезон 10 / Серия 17 28 марта 1999
Эпизод 18
Сезон 10 / Серия 18 4 апреля 1999
Эпизод 19
Сезон 10 / Серия 19 11 апреля 1999
Эпизод 20
Сезон 10 / Серия 20 25 апреля 1999
Эпизод 21
Сезон 10 / Серия 21 2 мая 1999
Эпизод 22
Сезон 10 / Серия 22 9 мая 1999
Эпизод 23
Сезон 10 / Серия 23 16 мая 1999
О чем серия

В 10 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» по вине Барта умирает сойка, у которой остались яйца с не вылупившимися птенцами. Испытывая муки совести, хулиган начинает о них заботиться, не подозревая, чем это обернется. 

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