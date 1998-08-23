Никто не ожидал: неприглядная правда о наглом воровстве Леонида Утесова

Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу

Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице

Ясно, почему прячут: последнее фото дочери Заворотнюк от Чернышева многое объясняет

Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова

Расцветающая звезда шоу «Ты супер!» сделала заявление о связи с бывшим мужем Винер

Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором

Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья

Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался

Эту актрису в СССР считали бездарной провинциалкой: теперь ее цитаты разбирают на афоризмы

Этого актера планировали сделать Шуриком: глядя на него, люди чаще плакали