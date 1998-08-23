В 10 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» сосед Фландерс сталкивается с кризисом среднего возраста. Мужчина уверен, что его жизнь скучна и бессмысленна. Поиск острых ощущений оборачивается для Неда и его близких неожиданными последствиями.
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