В 1 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» школьник Барт пытается произвести впечатление на шайку хулиганов, для чего отрубает и крадет голову статуи основателя Спрингфилда. На следующее утро акт вандализма вызывает негодование у всего города.
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