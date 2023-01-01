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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 1 Серия 7

Симпсоны 1989 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Симпсоны»
Симпсоны жарятся на открытом огне
Сезон 1 / Серия 1 17 декабря 1989
Барт – гений
Сезон 1 / Серия 2 14 января 1990
Одиссея Гомера
Сезон 1 / Серия 3 21 января 1990
В гостях хорошо, а дома плохо
Сезон 1 / Серия 4 28 января 1990
Генерал Барт
Сезон 1 / Серия 5 4 февраля 1990
Стонущая Лиза
Сезон 1 / Серия 6 11 февраля 1990
Зов Симпсонов
Сезон 1 / Серия 7 18 февраля 1990
Болтающая голова
Сезон 1 / Серия 8 25 февраля 1990
Жизнь на полную катушку
Сезон 1 / Серия 9 18 марта 1990
Вечеринка Гомера
Сезон 1 / Серия 10 25 марта 1990
Блинчики гнева
Сезон 1 / Серия 11 15 апреля 1990
Красти арестован
Сезон 1 / Серия 12 29 апреля 1990
В один из волшебных вечеров
Сезон 1 / Серия 13 13 мая 1990
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» между Гомером и Недом возникает конфликт. Желая доказать превосходство над соседом, Симпсон покупает модифицированный фургон для кемпинга. Но долгожданная поездка в лес оборачивается катастрофой.

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