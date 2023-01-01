В 1 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» страдающая от одиночества Лиза впадает в депрессию. Ни родственники, ни друзья не способны сделать талантливую девочку счастливой. На помощь приходит легендарный джазовый музыкант по прозвищу «Кровавые десны».
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