В 1 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» школьный класс Барта отправляется на местную АЭС, где работает Гомер. В надежде произвести на сына должное впечатление, отец допускает ошибку, которая провоцирует крупную аварию.
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