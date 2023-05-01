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Постер к 1-му сезону сериала Отставник. Защита Дедова
Киноафиша Сериалы Отставник. Защита Дедова Сезоны Сезон 1

Отставник. Защита Дедова 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отставник. Защита Дедова»

В 1-м сезоне сериала «Отставник. Защита Дедова» Сергей Михайлович решает заняться воспитанием подрастающего поколения и устраивается инструктором в военно-патриотический клуб «Родина». Его любимый воспитанник Вова Груздев рассказывает о своем однокласснике Вадиме Линькове, который связался с криминалом. Дедов хочет спасти парня, поэтому приглашает его вступить в клуб. Но полиция добирается до Линькова раньше: после драки и угона машины его берут с поличным, а на запястье мальчика обнаруживается татуировка с фашистской символикой. Дедова всерьез заботит эта деталь, ведь такой же знак он видел на руке украинского диверсанта.

Список серий 1-го сезона сериала «Отставник. Защита Дедова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2023
График выхода всех сериалов
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