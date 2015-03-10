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Постер к 1-му сезону сериала Взгляд из вечности
Киноафиша Сериалы Взгляд из вечности Сезоны Сезон 1

Взгляд из вечности 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Взгляд из вечности»

В 1-м сезоне сериала «Взгляд из вечности» главной героиней оказывается тихая и спокойная девушка по имени Любовь. Всю свою жизнь она посвятила Родиону, отъявленному эгоисту и цинику. Он всегда пренебрегал Любой, относясь к ней только как к подруге. Родя увивался за местной красавицей Аэллой, девушкой греческого происхождения. Однако у судьбы на каждого человека свои планы. По воле рока, заветная мечта Любы воплощается в реальной жизни: Родя все-таки отправляется с ней под венец, хоть и по принуждению. Сначала Люба вне себя от счастья, однако впоследствии задается вопросом – можно ли обрести личное счастье, когда приходится любить за двоих?

Список серий 1-го сезона сериала «Взгляд из вечности» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 марта 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 марта 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 марта 2015
График выхода всех сериалов
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