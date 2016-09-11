Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тёща" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Проще пареной репы
Киноафиша Сериалы Проще пареной репы Сезоны Сезон 1

Проще пареной репы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проще пареной репы»

В 1-м сезоне сериала «Проще пареной репы» Надя Лимонова хотела стать знаменитым шеф-поваром и управлять известным рестораном, как ее отец. Она мечтала, что будет готовить вкусную и полезную пищу. Увы, вместо этого Надя стала заведующей провинциальной столовой при трамвайном депо. Ее позвало сюда местное управление в надежде, что неопытная девушка не сумеет наладить работу предприятия. Местному мэру выгоден был бы развал столовой, ведь тогда он сдаст помещение в аренду под ресторан. Но Надя, несмотря на сопротивление персонала, активно принимается за дело. Она намерена доказать сотрудникам и самой себе, чего на самом деле стоит...

Список серий 1-го сезона сериала «Проще пареной репы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2016
График выхода всех сериалов
Related video
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше