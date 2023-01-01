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Постер к 1-му сезону сериала Супер 10
Киноафиша Сериалы Супер 10 Сезоны Сезон 1

Super 10 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 52
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Супер 10»

В 1-м сезоне сериала «Супер 10» могущественный злоумышленник по имени Омега задумал захватить власть во Вселенной. Он собрался для этого воспользоваться силой Суперкамня. Чтобы не позволить ему этого сделать, Суперионы разбили Камень на 10 фрагментов и положили их внутри десяти планет. Если изъять элемент ценнейшего артефакта, планете Земля будет угрожать смертельная опасность. Она может быть ликвидирована. Злодей Омега устроил настоящую охоту за драгоценными элементами Суперкамня. Он рыщет по всей Вселенной до тех пор, пока не остается одна частица. Становится известно, что она находится на Земле.
 

Список серий 1-го сезона сериала «Супер 10» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Эпизод 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Эпизод 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Эпизод 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
Эпизод 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
TBA
Эпизод 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
TBA
Эпизод 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
TBA
Эпизод 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
TBA
Эпизод 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
TBA
Эпизод 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
TBA
Эпизод 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
TBA
Эпизод 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
TBA
Эпизод 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
TBA
Эпизод 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
TBA
Эпизод 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
TBA
Эпизод 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
TBA
Эпизод 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
TBA
Эпизод 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
TBA
Эпизод 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
TBA
Эпизод 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
TBA
Эпизод 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
TBA
Эпизод 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
TBA
Эпизод 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
TBA
Эпизод 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
TBA
Эпизод 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
TBA
Эпизод 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
TBA
Эпизод 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
TBA
Эпизод 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
TBA
Эпизод 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
TBA
Эпизод 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
TBA
Эпизод 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
TBA
Эпизод 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
TBA
График выхода всех сериалов
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