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Киноафиша Сериалы Мишки-братишки. Осколки кристалла

Мишки-братишки. Осколки кристалла (2022 - )

Boonie Bears: Monster Plan 2 6+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 13 минут
Продолжительность сериала 11 часов 16 минут
О чем сериал

Это история о симпатичных мишках, которые обучают доктора Вектора и его озлобленного хомяка заботиться о природе. Рекс Вектор со своим помощником мистером Питом возвращаются в Сосновую гору и привозят свое ужасное изобретение: робомонстра со способностями настоящих зверей. Чтобы робот работал нормально, Вектор должен отыскать источники питания, которые сосредоточены в осколках кристалла, затерянных где-то возле Сосновой горы. Вик, Бриар и Брамбл узнает, что кристалл может превращать предметы в живые существа.

В ролях
В ролях
Чжан Вэй
Чжан Бинцзюнь
Тань Сяо
Мю Инъин
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Мишки-братишки. Осколки кристалла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA, 52 эпизода
 
Кадры из сериала
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