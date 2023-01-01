Это история о симпатичных мишках, которые обучают доктора Вектора и его озлобленного хомяка заботиться о природе. Рекс Вектор со своим помощником мистером Питом возвращаются в Сосновую гору и привозят свое ужасное изобретение: робомонстра со способностями настоящих зверей. Чтобы робот работал нормально, Вектор должен отыскать источники питания, которые сосредоточены в осколках кристалла, затерянных где-то возле Сосновой горы. Вик, Бриар и Брамбл узнает, что кристалл может превращать предметы в живые существа.