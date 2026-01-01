Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Брижит Бардо: искусство жить Места съёмок

Места и даты съемок сериала Брижит Бардо: искусство жить

Основные места съемок сериала Брижит Бардо: искусство жить

  • Париж, Франция
  • Сен-Тропе, Вар, Франция

Даты съемок сериала Брижит Бардо: искусство жить

  • Март 2022 - 8 июня 2022
