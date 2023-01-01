Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Чей отдых круче?
Киноафиша Сериалы Чей отдых круче? Сезоны Сезон 1

Jet Set 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Чей отдых круче?»

В 1-м сезоне шоу «Чей отдых круче?» двое ведущих превращаются в конкурентов, которые сражаются за звание самого крутого путешественников. Каждый должен доказать своему противнику, что его отдых шикарнее и интереснее. Джиллиан и Ричард едут в самые живописные уголки земного шара и демонстрируют, что такое «отдыхать на широкую ногу», не упуская ни одного момента. В 13 сериях телепроекта ведущие отправятся в 26 разных стран. Они побывают в Италии, Таиланде, Испании и на экзотических островах. Но чей же отдых превзойдет любые ожидания? Последнее слово останется за обладателем самого ироничного закадрового голоса, которого зовут Дейв.

Список серий телешоу Чей отдых круче? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
Related video
Это правило в фигурном катании не решаются нарушать: рискнула только Валиева и победила
Казались идеальной парой: брак Варлей и Бурляева закончился по некрасивой причине
Как обезьяны с гранатой: этим 3 знакам зодиака опасно садиться за руль
Женился на Боярской неспроста: увидите фото матери Матвеева и все поймете
Топ-5 известных актеров, которые раздражают людей: фильмы с ними становятся бестселлерами
Абдулов не стал д’Артаньяном, но все равно снялся в «Трех мушкетерах»: актера узнали единицы
«У него бзик»: Никита Пресняков сменил имя и фамилию после переезда в США
Один загубил невесту, другой — взяточник: правду о Шарапове и Жеглове долго скрывали
Дитер Болен стыдился этого хита Modern Talking: зато весь СССР знал его наизусть
Опозорилась на весь СССР: Вертинскую еще долго стыдили за эту пикантную сцену в кино
Это русское имя считают пошлым в Италии: им нарекают цариц
Мало кто знает: родителями Жигунова оказались любимые многими актеры
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше