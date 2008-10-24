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Постер к 3-му сезону сериала Бордель
Киноафиша Сериалы Бордель Сезоны Сезон 3

Cathouse: The Series 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Бордель»

В 3-м сезоне сериала «Бордель» четверг в легальном публичном доме в Неваде — это День чаепития, который организовывает Сюзетт. Девушки надевают красивые шляпки и необычные платья, на столе появляются изысканные деликатесы. Гостям нравится такой необычный антураж. Тем временем Дейзи сталкивается с парой грубиянов, но ее успокаивает идиллический визит постоянного клиента. Владелец борделя Деннис Хоф дает несколько полезных рекомендаций новым девушкам, в том числе красавце из Айдахо по имени Гретхен. Он учит их правильно обращаться с посетителями, угадывать их запросы и исполнять потаенные желания.

Список серий 3-го сезона сериала «Бордель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Управлять втроем Menage a trois
Сезон 3 Серия 1
24 октября 2008
Что в меню? What’s On The Menu?
Сезон 3 Серия 2
19 ноября 2008
Цирк трех колец Three Ring Circus
Сезон 3 Серия 3
17 декабря 2008
Секс, парни и видеозапись Sex, Guys and Videotape
Сезон 3 Серия 4
22 октября 2009
График выхода всех сериалов
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